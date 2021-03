"Wenn es nicht bald losgeht, können wir diese Saison auch noch abschreiben"

MÜHLVIERTEL. "Leicht ist es nicht. Aber es hilft alles nichts, wir müssen damit leben", beschreibt Melanie Hödl die Situation der Feuerwehr-Bewerbsgruppen im Trainings-Lockdown. Dabei drängt vor allem bei Spitzengruppen die Zeit. Wenn das Bewerbstraining nicht in den kommenden Wochen erlaubt wird, könne man auch die laufende Saison abschreiben – wenn es denn überhaupt eine gibt.

Hödl ist Mitglied bei der Julbacher Damen-Auswahl. Sie erzählt vom Trainingsalltag: "Zwei Mal pro Woche haben wir Sporteinheiten verordnet und wir machen Übungen zur Steigerung der Sprung- und Sprintkraft." Körperlich geht es den Julbacherinnen einwandfrei. Was nicht trainiert werden kann, ist die Technik. "Wir hoffen darauf, dass wir alles so verinnerlicht haben, dass wir nicht zu viel Zeit liegen lassen", sagt sie. Die 35 Sekunden als großes Ziel gelten auch nach dem Lockdown.

Motivation immer schwieriger

Auch Bernhard Eder, Trainer der Bewerbsgruppe Hinterschiffl, hofft auf einen baldigen Trainingsbeginn. "Vor allem die neuerliche Verschiebung des Bundesbewerbs ist für uns sehr frustrierend. Das wäre unser großes Ziel und ein Höhepunkt gewesen." Darauf habe man die letzten Jahre hintrainiert. Gerade deshalb spüre er schon ein gewisses Motivationsproblem. Nichtsdestotrotz hält Eder seine Mannen bei der Stange. Körperlich sind auch die Hinterschiffler fit. "Wir haben aber mehr als ein Jahr keine Staffellauf-Übergaben trainiert und auch die Handgriffe im Löschangriff nicht geübt", erzählt er. Dass das Niveau im gesamten Bewerbswesen sinken wird, davon ist er überzeugt. Natürlich hoffe man darauf, dass es heuer Bewerbe geben wird – auch wenn diese ohne Publikum nur bedingt attraktiv sein werden.

"Es muss bald losgehen"

Auch Markus Mahringer von der erfolgreichen Bewerbsgruppe der FF St. Martin hofft darauf, dass es Bewerbe geben wird. "Alles ist besser als nichts. Wir versuchen halt, dass wir jeder einzeln trainieren", sagt er. Im Herbst seien sich sogar einige Sprinttrainings in der Gruppe ausgegangen. Richtige Bewerbsübungen gab es auch in St. Martin lange nicht mehr. "Wir hatten schon ewig keinen Schlauch mehr bewerbsmäßig in der Hand und konnten keine Übergabe trainieren." Das Problem sieht er nicht nur in den Spitzengruppen. Denn gerade in den nachrückenden Gruppen beiße oft der innere Schweinehund gnadenlos zu. Für Mahringer ist fix: "Wir müssen bald mit dem Training beginnen, denn sonst verlieren wir die zweite Saison in Folge. Im März brauchen wir eine Entscheidung."

Großes Problem in der Jugend

Max Kastner, Erfolgstrainer der Jugend-Weltmeistergruppe Bad Mühllacken, sieht das Problem vor allem von der Nachwuchsseite. "In der Jugendarbeit ist die Bewerbsvorbereitung ein sehr wesentlicher Teil. Wir verlieren den Kontakt zu den Jugendlichen. Ganze Jahrgänge rücken nicht nach", sagt er. Gott sei Dank sind Jugendübungen unter Auflagen möglich. Aber das Bewerbswesen leide enorm. Dabei gebe es sicher Möglichkeiten: "Man könnte zum Beispiel Trainings auf Tage legen, an denen die Kinder in der Schule getestet werden, oder selbst testen." Ansonsten drohe die Gefahr, dass man ein nachhaltiges Mitgliederproblem generiere. Denn gerade das Bewerbswesen funktioniere als Sprungbrett für eine fundierte Feuerwehr-Ausbildung. (fell)