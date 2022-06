Wenn es im Klinikum brennt, zählt jede Sekunde

Dichter Rauch qualmt aus einem Patientenzimmer und verteilt sich schnell auf der gesamten Abteilung für Gynäkologie des Klinikums Rohrbach. Brandmelder schlagen Alarm. Patienten rufen um Hilfe. Was täuschend echt wirkt, ist ein Übungsszenario. Der Rauch kommt aus einer Nebelmaschine, die Patienten in den Betten sind zwölf Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Innerhalb kürzester Zeit rücken mehr als 70 Einsatzkräfte an.

Es zählt jede Sekunde

Wenn es im Klinikum brennt, geht alles schnell. Patienten und Mitarbeiter sind in Gefahr. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, was passiert ist, aber jeder weiß dank hervorragender Vorbereitung, was zu tun ist. Gemeinsam gilt es, schnell und reibungslos die Station zu evakuieren, was sich insbesondere bei bettlägerigen Patienten schwierig gestalten kann. Jetzt machen sich die jährlich abgehaltenen Brandschutzschulungen der Spitalsmitarbeiter bezahlt. Auf dem Papier ist alles geregelt. Verantwortungsvolle Mitarbeiter des Spitals stehen dahinter. Dennoch kommt in der Praxis dann doch eine gewisse Anspannung dazu – und das schon bei der Übung.

"Bei der ersten Lageerkundung wurden die zwei warnenden Brandmelder rasch durch den Einsatzleiter der Feuerwehr lokalisiert. Der Brandschutzbeauftragte des Klinikums sowie das Pflegepersonal und der Erstchef waren bereits zur Einweisung vor Ort", beschreibt Martin Wakolbinger, Einsatzleiter der Feuerwehr Rohrbach, die Situation. Die Feuerwehrmänner und -frauen bildeten sofort Einsatzabschnitte und begannen mit der Rettung der Menschen.

"Gefährdet waren laut Angaben des Stationspersonals elf Patientinnen und Patienten sowie ein Säugling. Ein Besucher wurde vermisst. Die Atemschutztrupps durchkämmten die Zimmer und brachten die Patienten in einen anderen Brandabschnitt", erklärt Feuerwehr-Abschnittsleiter Markus Hurnaus. Der Löschzug aus den Feuerwehren Rohrbach, Perwolfing, Götzendorf, Sprinzenstein und Sarleinsbach sowie der Einsatzführungsunterstützungseinheit (EFU) Haslach bestand aus elf Fahrzeugen und mehr als 70 Einsatzkräften.

Brandmeldung an der Rezeption

Noch während der Übung konnte Krankenpfleger Horst Altendorfer ein positives Resümee ziehen. Der Katastrophenschutzbeauftragte des Klinikums Rohrbach sagt: "Für mich war die Professionalität von Feuerwehrleuten und Klinikmitarbeitern sehr beeindruckend. Mitarbeiter des Technischen Dienstes, die Kolleginnen an der Rezeption, diensthabende Pflegemitarbeiter und Ärzte handelten geschickt und sehr professionell", sagt der Experte.

"Bei einem Brand beginnt alles an der Rezeption, die mittels Brandmeldeanlage alarmiert wird", erklärt Martin Kasper, Brandschutzbeauftragter des Klinikums Rohrbach. Der Rezeptionist verständigt den diensthabenden Oberarzt der Unfallchirurgie, der in einem Notfall "Erstchef" ist. "Während der Übung von Beobachtern festgestellte Verbesserungsmöglichkeiten wurden entweder bereits adaptiert oder sind in Umsetzung. Dadurch wird der bei der Übung schon festgestellte strukturierte Einsatzablauf weiterhin verbessert und perfektioniert", zieht Altendorfer Bilanz.

"Übungen sind sehr wichtig, da sie helfen, mit den vorhandenen Plänen und Checklisten zu trainieren, um kritische Situationen im Ernstfall noch schneller und effektiver zu bewältigen. Uns ist auch wichtig, die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen noch weiterzuentwickeln", sagt Leopold Preining, der Kaufmännische Direktor des Klinikums Rohrbach und selbst aktiver Feuerwehrmann.