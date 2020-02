An den Tresen gelehnt, beobachtet Christian Geirhofer das bunte Treiben in seiner Gaststube. Vor wenigen Minuten war er noch KultiWirt des Mühlviertlerhofs in Schwertberg, jetzt ist er bloß noch Gast im eigenen Haus. Denn 23 Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden haben im Rahmen der Wirtschaftskammer-Kampagne "Schule macht Wirtshaus" die Kontrolle über sein Gasthaus übernommen.