Er heißt Markus Salcher, ist ein ganz Großer in einem ganz speziellen Skizirkus und er machte vergangenen Mittwoch an der Sternsteinpiste Station. Der doppelte Doppelweltmeister in Abfahrt und Super-G 2013 (La Molina) und 2017 (Tarvis) und Doppelolympiasieger in Sotschi wurde trotz feuerroter Maske erkannt. Schließlich wähnt er sich erneut vor Olympia-Ehren. Da machten Tourengeher und Skiurlauberfamilien große Augen, als Markus Salcher Tipps und Sieger-Tricks verriet.