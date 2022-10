Wenn die Technik-Karriere eines Mädchens fast an einer fehlenden Toilette scheitert

Mädchen in die Technik – diese Forderung ist oft zu hören. In der Praxis ist das aber gar nicht so einfach, wie die 14-jährige Jana aus dem Bezirk Freistadt feststellen musste. Die junge Mühlviertlerin möchte nach Abschluss der Pflichtschule im Bereich Mechatronik eine Lehre machen. Um sich einen Eindruck von der Praxis zu machen, fragte die 14-Jährige bei einer Firma in ihrer Umgebung, ob die Möglichkeit für Schnuppertage bestünde. Die Antwort fiel wenig erfreulich aus. Grundsätzlich könne man gerne Schnuppertage anbieten, hieß es in dem Antwortschreiben. Allerdings wolle man einige "Vorinformationen" geben. Zum einen würden im Betrieb nur Männer arbeiten, auch gebe es nur männliche Lehrlinge: "Bitte dies bereits vorweg zu berücksichtigen bei der Entscheidung, ob diese Schnuppertage in Frage kommen." Im Produktionsbereich gebe es zudem eine weitere Einschränkung. Die WC-Anlagen müsste Jana im Bürogebäude verwenden, da es nur dort Damen-Toiletten gebe. Die Enttäuschung war bei Jana groß, bei Janas Mutter überwog der Ärger: "Ich wundere mich doch sehr, dass meine Tochter nicht einfach so jeden Beruf ausüben kann, zumindest nicht ohne einige Steine zu erklimmen."

Entweder sei die Antwort unglücklich formuliert oder man stehe in Sachen Gleichstellung "noch immer ganz am Anfang". Besonders der Hinweis auf die rein männlichen Lehrlinge habe sie verwundert. Etwas sarkastischer Nachsatz: "Ich war tatsächlich der Meinung, dass meine Tochter ihren Beruf frei wählen kann und nicht vorher anfragen muss, wo sie aufs Klo gehen kann."

Jana hat sich glücklicherweise nicht entmutigen lassen. Sie hat bereits Schnuppertage als Radmechanikerin und bei zwei namhaften Firmen im Bereich Kunststofftechnik, Elektrotechnik und Mechatronik absolviert. Der Wunsch, sich in eine technische Richtung zu orientieren, bleibt aufrecht – trotz so mancher Hürden.