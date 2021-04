Wenn die Mama gemeinsam mit ihrer Tochter zur Pflege-Ausbildung fährt

FREISTADT. Wer einen Berufsweg in der Pflege einschlägt, trifft damit eine Entscheidung fürs Leben. Darin sind sich viele der 45 Frauen und Männer, die derzeit an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Freistadt eine Ausbildung machen, einig. Vor allem für Frauen mit Betreuungspflichten wird alles unternommen, um Ausbildung und Kinderbetreuung vereinbaren zu können.

Ein Beispiel dafür ist Emma Füxl, die noch bis Herbst die Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Altenarbeit absolviert. Die Mutter von vier Kindern wollte schon immer gerne im Pflegebereich arbeiten. Für sie sei es ein echter Glücksfall gewesen, als sie im Mai 2019, gerade am Ende ihrer Karenzzeit, von der Möglichkeit einer Teilzeitausbildung an der GuKPS Freistadt erfuhr, erzählt sie: "Diesen Traum konnte ich mir nur durch die Ausbildung im Ausmaß einer 30-Stunden-Woche erfüllen."

Schule mit Kinderbetreuung

Besonders schätzt Füxl die Möglichkeit, dass sie auch ihre Tochter mit zur Ausbildung nehmen kann. Während die Mama lernt, wird die Tochter in der krankenhausinternen Kinderbetreuung von den Tagesmüttern im Gebäude gleich neben dem Klinikum betreut: "Das geht ganz flexibel. Immer dann, wenn ich in der Schule oder im Praktikum bin, weiß ich meine Kleine bei den Tagesmüttern in guten Händen", schwärmt Emma Füxl.

In ihrer Ausbildung schätzt sie die enge Verzahnung aus der Vermittlung von fachlichem Wissen mit dem Sammeln praktischer Erfahrungen. "Das genieße ich sehr. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich ab Herbst in meinem Traumberuf arbeiten kann."

Praktikum zur Berufsfindung

Noch eine Weile entfernt ist der Berufseinstieg bei Nicole Pilgerstorfer. Sie steht noch ganz am Beginn ihrer Berufswahl und absolviert gerade das neunmonatige Berufsfindungspraktikum an der GuKPS Freistadt. "Ohne richtig in einen Beruf hineingeschnuppert zu haben, ist es schwierig zu entscheiden, was das Richtige für einen ist", begründet Pilgerstorfer ihre Entscheidung für dieses Praktikum. In dieser Zeit lernt sie verschiedenste Bereiche, Stationen und Berufe eines Krankenhauses kennen. Dazu stehen Einheiten für Persönlichkeitsentwicklung auf dem Lehrplan. Im Mittelpunkt sind aber verschiedenste Praktika, die die Auszubildenden teilweise selbst wählen können. Eine Vielfalt, die Pilgerstorfer sehr zusagt: "Ich kann schon jetzt sagen, dass die Zeit im Krankenhaus für meine Berufsentscheidung sehr wichtig war. Ich habe wirklich viel gelernt – auch fürs Leben – und möchte das Praktikum wirklich allen empfehlen, die noch unentschlossen sind."

Die GuKPS Freistadt bietet neben dem Berufsfindungspraktikum und der Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit (FSB-A) auch eine Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA) an. So wie alle Ausbildungen in Freistadt wird auch diese in einer 30-Stunden-Woche angeboten. Wer für eine dieser Ausbildungen Interesse zeigt, kann sich telefonisch (05 / 055476-21801) oder per E-Mail an schule.fr@ooeg.at direkt an der Schule erkundigen. Sämtliche Ausbildungen starten im September bzw. Oktober 2021.

