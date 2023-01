Wenn der Start ins Leben gesund und nachhaltig ist

ENGERWITZDORF. Wer in jungen Jahren von Kinderwagen umgeben ist, muss nicht automatisch davon so beeindruckt sein, dass er später ein Geschäft daraus macht. So gesehen ist die Geschichte von Peter Doppler doppelt besonders.

Die Naturkind GmbH in Engerwitzdorf würde es nicht geben, hätte seine Mutter nicht in den 1980er Jahren im damals beschaulichen Gallneukirchen – so ist es auf der Homepage nachzulesen – ein Fachgeschäft für Kinderwagen geführt. Es war aber nicht die Faszination des ersten Fahrzeuges, mit dem ein Baby unterwegs ist, die Doppler auf eine Idee brachte. Es war der Umstand, dass Jahr für Jahr Hersteller nach Fernost abwanderten. Die Zeit schien reif für einen Kinderwagen aus Oberösterreich, der noch dazu gesund und nachhaltig sein sollte.

Startschuss vor 16 Jahren

2007 war die Idee so weit konkretisiert worden, dass Naturkind aus der Taufe gehoben wurde. Seither werden in Engerwitzdorf gemeinsam mit regionalen Zulieferbetrieben Kinderwagen gefertigt, in dem die Babys nur mit unbedenklichen Naturmaterialien in Kontakt kommen.

Gearbeitet wird nach den höchsten Öko-Standards, verarbeitet werden Bio-Baumwolle, Bio-Schafschurwolle, Holz, Kork und Kokos, und Doppler nimmt für sich und sein Team in Anspruch, Öko-Pionier auf diesem Gebiet zu sein. Der nachhaltige Kinderwagen des einzigen österreichischen Herstellers begeistert mittlerweile Familien aus ganz Europa. Jeder Kinderwagen ist echte Handarbeit. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt.

Ein Elternbeirat testet die Kinderwagen und regt Verbesserungen an. Zahlreiche Vorschläge kommen auch von den insgesamt sieben Mitarbeitern. Die Mütter unter ihnen bringen ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit dem Kinderwagen ein. Das macht das Engerwitzdorfer Unternehmen auch zu einem Fall für den Nachhaltigkeitspreis Feronia.

