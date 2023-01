BÖHMERWALD. Während Wetterkundige bereits warnten, dass der Wald in höheren Lagen an seine Belastungsgrenze kommt, trainierten die Einsatzkräfte im Böhmerwald einen Großeinsatz. Was ist, wenn der Böhmerwald im Schnee versinkt: Das war ursprünglich die Ausgangslage für eine groß angelegte Übung für neun Feuerwehren von Schwarzenberg bis St. Oswald.