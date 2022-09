Zwei Schachteln voller Stoff-Einhörner warteten gestern früh darauf, an jene Kinder verteilt zu werden, die ab sofort im neu errichteten "Einhorn-Kindergarten" in der Machlandstraße betreut werden. An Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer (VP) und Stadträtin Viktoria Frühwirth (SP) war es, die Stofftiere, die an das Perger Wappentier erinnern, zu überreichen und die Kinder auf diese Weise im neu errichteten Haus willkommen zu heißen.