Wenn Computer zu sprechen beginnen

Vom 17. bis 20. Juli wird bei der KinderUni in Hagenberg der Forschergeist von Kindern geweckt.

In den Labors der FH OÖ Campus Hagenberg und des Softwareparks Hagenberg wird bei der KinderUni vom 17. bis 20. Juli in digitale und künstliche Welten eingetaucht. Wie man dabei Kinder und Jugendliche für IT begeistert, erklärt der wissenschaftliche Leiter des Softwareparks Hagenberg, Stephan Winkler, im Interview.