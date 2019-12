Wenn Buchstaben keinen Sinn ergeben: Legasthenie-Workshop für Schüler

Das Semesterzeugnis naht, und manche Kinder haben keine guten Noten in Deutsch zu erwarten. Das kann daran liegen, dass Laute und Lautkombinationen durcheinandergebracht oder Buchstaben verwechselt werden. Für Schüler, die an einer Rechtschreibschwäche oder an Legasthenie leiden, gibt es Hilfe: Mit dem neuen Trainingsangebot für Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten startet das Frauennetzwerk am Freitag, 17. Jänner, um 14 Uhr im Frauennetzwerk Rohrbach. Christine Steininger ist diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin und arbeitet als Sozialtrainerin für Kinder mit AD(H)S und Lernstörungen. Sie weiß, wie Eltern ein entsprechendes Defizit bei ihren Kindern erkennen können: Das Kind verwechselt ähnlich klingende Laute. Es liest und schreibt optisch ähnliche Zeichen falsch. Das Kind lässt Buchstaben am Wortanfang oder -ende aus und erkennt fehlerhaft Gelesenes nicht, auch wenn dies keinen Sinn ergibt. Zusätzlich ist oft die Handschrift unleserlich. Herumkaspern in der Schule, Kopf- und Bauchschmerzen vor Prüfungen, Schlafstörungen und Verhaltensauffälligkeiten können zusätzliche Hinweise auf eine Legasthenie sein. In der Workshop-Reihe werden neben gezielten Aufmerksamkeits- und Gedächtnisübungen die einzelnen Sinneswahrnehmungen erprobt und trainiert.

Es gibt fünf Termine: jeweils freitags ab 17. Jänner von 14 bis 15.30 Uhr Anmeldungen: von 7. bis 15. Jänner im Frauennetzwerk Rohrbach unter 07289 / 6655-12