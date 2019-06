Weltraum-Fanclub, Granitbeißer und das Giebelkreuz

Die Raiffeisenbank in St. Georgen am Walde ohne Bruno Lumetsberger. Ein schwer vorstellbarer Gedanke, der aber seit Freitag Realität ist: Nach 47 Dienstjahren verabschiedete sich der 62-jährige St. Georgener von Kunden, Geschäftsfreunden und Mitarbeitern in Richtung Ruhestand. Lumetsbergers Nachfolge als Bankstellenleiter in St. Georgen tritt der 28-jährige Patrick Rosinger an.

Wer den umtriebigen Mühlviertler kennt, weiß wohl, dass sein Abschied nicht ohne ein große Fest über die Bühne gehen konnte. Im Gasthaus von Manfred Schaurhofer organisierte die Raiffeisenbank Region Mühlviertler Alm ein zünftiges Fest für das Mühlviertler Raiffeisen-Urgestein, dem unter anderem Herbert Achleitner, kaufmännischer Leiter des Medienhauses Wimmer, gratulierte. „Bei meinem Einstieg im Jahr 1972 haben wir die Zinsen noch per Hand berechnet“, blickte Lumetsberger dabei auf seine berufliche Laufbahn zurück.

Auch abseits der Bank hat Lumetsberger Spuren hinterlassen: Seine erste Vereinsgründung war der „Weltraum-Fanclub“. Gut in Erinnerung sind der Aufbau des Langlaufzentrums mit den „St. Georgs Volksläufen“, die vielen Marktfeste mit Gewerbeschau und der Weltrekordversuch im Dauerskilauf mit Sepp Resnik am Schorchi-Lift. 2007 holte „Lumets“ den „Granitbeißer Mountainbike Marathon“ nach St. Georgen am Walde. Als Ortsberichterstatter – unter anderem für die OÖNachrichten – machte Lumetsberger St. Georgen am Walde auch medial bekannt.

Diese Aktivitäten würdigte die Gemeinde 2014 mit der Vergabe des Ehrenrings. Nun will Lumetsberger mehr Zeit der Familie – vor allem seine fünf Enkel – widmen. . Mit dem Älterwerden allein will er sich aber nicht begnügen: „Es gibt noch so manches Interessante, das ich angehen möchte.“