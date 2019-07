Weltmeister-Gold für Faustballer

Bei der sechsten Auflage der "World Sports Games" im spanischen Tortosa waren ausschließlich Athleten am Start, die im Weltverband der Arbeiter- und Amateursportverbände im Breitensportbereich aktiv sind. Mehr als 3000 Sportlerinnen und Sportler nahmen an der Eröffnungszeremonie und den Wettbewerben teil. Unter ihnen mit Peter Desl, Gerald Wolf, Mario Hofer, Thomas Leitner, Stefan Wiesinger, Günter Bamberger und Herbert Prückl sieben Waldburger, die im erstmals ausgetragenen Faustballbewerb ihr Glück versuchen wollten.

Nachdem die Vorrundenspiele allesamt gewonnen wurden, kam es im Finale sogar zu einem Mühlviertler Duell: Die Waldburger trafen im Endspiel auf das Team aus Peilstein. Die Mannschaft aus dem Bezirk Freistadt setzte sich dabei durch und krönte sich damit zu den ersten Faustball-Weltmeistern im Rahmen der CSIT World Sports Games. Wieder zurück in der Heimat wurden die erfolgreichen Sportler dem neuen Titel entsprechend mit einem Fest und einem Ständchen der Trachtenmusikkapelle Waldburg am Sportplatz der Gemeinde empfangen. In zwei Jahren gilt es, den Titel bei den nächsten Weltmeisterschaften der Arbeiter- und Amateursportverbände in Zagreb zu verteidigen. (polzer)