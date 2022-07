Mühlviertler krönte sich zum besten Barkeeper der Welt

Stefan Haneder ist regierender Weltmeister im Mixen von alkoholfreien Cocktails. Mit seiner Kreation „The 5 Elements“ setzte sich der Freistädter gegen 17 der besten Barkeeper aus aller Welt durch. Neben dem begehrten Weltmeistertitel durfte Haneder auch 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen.

„Darauf habe ich 20 Jahre lang hingearbeitet. Das ist der Titel, den jeder in der Branche haben will – und zwar weltweit. Ich bin immer noch sprachlos und stehe völlig neben mir. Es ist ein Lebenstraum, der damit in Erfüllung gegangen ist“, sagt Haneder im OÖN-Gespräch. Eingefahren hat der Betreiber der Acanto Cocktailbar mit Standorten in Freistadt und Linz seinen Titel im Finale der 11. Ausgabe der Weltmeisterschaft im Mixen alkoholfreier Cocktails, die heuer im Rahmen des Filmfestivals Karlsbad ausgetragen wurde. „Der Hauptsponsor des Bewerbs, ein Mineralwasser-Hersteller, hat dafür auf dem Stadtplatz eine große Bühne aufgebaut, auf der wir Teilnehmer vor Publikum so richtig um den WM-Titel gematcht haben“, sagt Haneder.

„5 Elements Cocktail“

Die Aufgabe der Teilnehmer bestand darin, innerhalb einer Frist von sechs Minuten einen originellen alkoholfreien Cocktail zu mixen, dessen wesentlicher Bestandteil Mattoni-Mineralwasser ist. Haneder kreierte dafür den „5 Elements Cocktail“ – geschmacklich angelehnt an einen Apfelstrudel. „Die Inspiration dazu ist mir vor einigen Monaten gekommen. Apfelstrudel ist ja etwas typisch Österreichisches und die Idee war, der WM-Jury des Weltbarkeeperverbandes IBA diesen Cocktail als Botschafter Österreichs zu servieren. Also habe ich Monin Sirup mit etwas Säure ausbalanciert, dann mit Safran und Chilifäden fusioniert und am Ende mit Eiweiß geschüttelt. Aufgefüllt mit 10 cl des vorgegebenen Mineralwassers und mit Kurkuma eingeräuchert stand er dann auf den Tischen der Jury“, beschreibt Haneder seine Weltmeister-Kreation. Natürlich habe bei der Bewertung auch die Show während der Zubereitung eine Rolle gespielt.

Zweimal Zweiter

Was dann folgte, war das bange Warten auf die Bekanntgabe er Ergebnisse. „Ich habe bereits vier Mal an diesem Bewerb teilgenommen. In den vergangenen beiden Wettbewerben 2019 und 2021 war ich jeweils Zweiter. Als ich dieses Mal auf der Bühne stand dachte ich nur: Hoffentlich nicht schon wieder Zweiter. Aber zum Glück wurde mein Name erst ganz zum Schluss aufgerufen. Dann ist so eine riesige Last von mir abgefallen. Es war einfach nur traumhaft.“

So ganz realisiert hat Haneder noch immer nicht, dass er sich nun „Bester Barkeeper der Welt“ nennen darf. Wenngleich ihn sein Mail-Eingang durchaus daran erinnert, was ihm da am Wochenende gelungen ist: „Es gibt bereits Buchungsanfragen für Auftritte in Berlin und in Finnland. Die nächsten Monate könnten durchaus spannend werden.“