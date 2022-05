Wein- und Mostfrühling am Stadtplatz

Im vergangenen Sommer bestand die neu installierte Zeltverankerung am Stadtplatz mit dem wiederbelebten Stadtfest ihre Feuertaufe. Beste Voraussetzungen also, ein neues Veranstaltungsformat auf den Stadtplatz zu bringen. Die NST-Gastro OG und der Obst- und Gartenbauverein laden zur Premiere des Wein- und Mostfrühlings. Am Samstag, den 14. Mai, geht die Premiere am überdachten Stadtplatz über die Bühne. Am Vormittag findet wie gewohnt der beliebte Wochenmarkt im Rohrbacher Zentrum statt, ab etwa 16 Uhr beginnt der Einlass ins Zelt. Die Weinmesse selbst startet um 16.30 Uhr. Es werden aus allen relevanten Wein- und Mostregionen Österreichs Produzenten vertreten sein. Neben fachlicher Auskunft gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ausreichend zu degustieren. Im Eintrittspreis von 18 Euro ist nicht nur ein persönliches Weinglas enthalten, sondern auch die Verkostung an den Ständen (bis ca. 21 Uhr) sowie eine Heurigenvariation für den kleinen Hunger. Auch der Obst- und Gartenbauverein ist mit einem Informationsstand vertreten – auch hier gibt’s Expertenwissen rund um den Garten. Die Festwirte präsentieren ebenso zwei Neuerungen: Zum einen erlebt das neu angeschaffte Espresso-Mobil "Giulietta" seine Feuertaufe, zum anderen wird die neu eingeführte Getränkelinie "Die Qualitäts-Mischer" mit Wein-, Most- und Apfelsaftmischungen im 0,33-l- Format präsentiert – dieser edle Trinkgenuss aus Österreich steht ebenso zum Probieren bereit.