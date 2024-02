"Wein & Genuss": Mühlviertler steuern Whisky, Gin, Rum und Schlägl-Bier bei

Das Beste an einer Weinverkostung ist für viele das Seiterl zwischen den Weinen. Und weil man schon bei edlen Tropfen und geschulten Gaumen ist, dürfen auch edle Brände bei der "Wein & Genuss" nicht fehlen. So sind am Freitag und Samstag nicht nur die Biere der Stiftsbrauerei Schlägl bei der Weinmesse im Linzer Design Center, bei der die OÖN Medienpartner sind, zu verkosten, sondern auch Spirituosen aus dem Hause Affenzeller.

"Whisky zu brennen erfordert vor allem eines: Herz. Wenn man dann in seinem Heimatort die besten Voraussetzungen für eine ausgezeichnete Spirituose vorfindet, dann steht einem qualitativ hochwertigen Whisky nichts mehr im Weg", weiß Peter Affenzeller. Das Credo von höchster Qualität, gepaart mit Bodenständigkeit und Regionalität, verbindet den Alberndorfer auch mit den Weinbauern, die freilich den Hauptteil der "Wein & Genuss" ausmachen. Seit klein auf war Peter Affenzeller von der Brennerei am elterlichen Bauernhof fasziniert und entdeckte hierbei die Vielfalt und die Leidenschaft für exzellente Spirituosen. In jungen Jahren versuchte er, das hauseigene Getreide in seine reinste Form zu bringen – und das ist nun einmal der Whisky. Dies ist erfolgreich gelungen, und so erfüllte sich der Traum einer eigenen Whiskydestillerie. Mittlerweile ist die Produktpalette breit gefächert: Peter Affenzellers Gin, Rum und Whisky runden das Angebot der Messe ab.

Braumeister Reinhard Bayer verkostet das "Schlägl Unbeschwert". Bild: (Stift)

"Uns geht es natürlich um den Wein. Wir wollen darüber hinaus aber auch immer Akzente setzen", sagt Veranstalter Pepi Lehner, der von seiner Frau Silvia bei all seinen Aktivitäten rund um den Wein tatkräftig unterstützt wird: "Ich habe vor zehn Jahren die Messe gemeinsam mit dem Weinmagazin ,Vinaria‘ mit nur 45 Winzern gestartet", sagt er: "Heute sind wir die größte Weinmesse Westösterreichs." Regionale Köstlichkeiten sieht er als optimale Ergänzung: "Die Gäste lieben es."

Bier auf Wein, das ist fein

Unter diesem Motto ist auch dieses Jahr die Stiftsbrauerei Schlägl wieder zu Gast im Design Center. Als regionale Brauerei fühlt sich die Brauerei inmitten der edlen Tropfen der heimischen Winzer sehr zu Hause. In der Stiftsbrauerei Schlägl braut man seit über 400 Jahren Bier. Man ist stolz darauf, dass man nun auch ein herausragendes alkoholfreies Bier anbieten kann. "Nach langem Tüfteln und einigen Versuchen ist es uns gelungen, mit dem ,Schlägl Unbeschwert‘ ein unvergleichlich gutes alkoholfreies Bier zu kreieren", freut sich Braumeister Reinhard Bayer. Bei der "Wein & Genuss" haben die Gäste die Möglichkeit, bestes Bier aus der Stiftsbrauerei zu verkosten.

"Wein & Genuss": 16. und 17. Februar, jeweils von 13 bis 20 Uhr im Design Center Linz. Mit der OÖNcard gibt es fünf Euro Ermäßigung. Infos: www.weingenusslinz.at

