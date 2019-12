Weihnachtszirkus schlägt in Mauthausen seine Zelte auf

Ponys, Messerwerfer, Trapezkünstler und natürlich Clowns zaubern ab morgen, Freitag, bis einschließlich 6. Jänner bei mehr als 20 Vorstellungen ein breites Grinsen in die Gesichter der Besucher aller Altersgruppen. Zum fünften Mal macht nämlich der Weihnachtszirkus der Familie Alex Kaiser beim Donaupark-Gelände in Mauthausen Station, um in der gut beheizten Zeltanlage sein Publikum nach guter alter Zirkustradition zu unterhalten.

Auf dem Programm der kommenden zweieinhalb Wochen steht eine abendfüllende Zirkus-Show, bei der nicht nur die Familie Alex Kaiser ihr Können unter Beweis stellt, sondern auch das mehrfach ausgezeichnete "Duo Galaxy" aus Polen. Absolut sehenswert sind die Darbietungen der vier Alex-Kaiser-Kinder, die bei Jonglage, Messerwurf und Tierdressuren Abend für Abend ihr großes Talent in die Manege bringen.

In der Pause bietet sich ein Rundgang durch Österreichs größten rollenden Zoo an. Kinder können sich dabei auch selbst in den Sattel der Pferde setzen. Das Buffet ist bestückt mit Getränken, Popcorn, Zuckerwatte und jeder Menge Süßigkeiten. Beim Merchandising-Stand warten außerdem bunte Zirkus-Andenken für daheim.

Die große Alex-Kaiser-Zirkus-Show startet täglich um 16 Uhr. Immer am Freitag und Samstag gibt es sogar zwei Vorstellungen (15 und 19 Uhr). Am Heiligen Abend ist die Vorstellung für 13 Uhr angesetzt. Lediglich am Neujahrstag bleibt das Zirkuszelt geschlossen. Vorverkaufskarten sind ab sofort täglich von 12 bis 13 Uhr direkt an der Zirkuskassa erhältlich.