"Weihnachtsputz" im Donaukraftwerk

Damit die Stromversorgung in Österreich aus Wasserkraft langfristig gesichert ist, werden in den Donaukraftwerken des Kraftwerkbetreibers Verbund regelmäßig Turbinen und Generatoren gewartet und fallweise auch einer Generalüberholung unterzogen.

Derzeit läuft eine größere Revision im Verbund-Kraftwerk Abwinden-Asten. Hier wird seit September der komplette Maschinensatz 2 von insgesamt neun Maschinen grundüberholt. Bei der Kaplan-Turbine werden Kavitationsschäden an Laufrad und Laufradnabe behoben sowie der Korrosionsschutz neu aufgetragen, Dichtungen an der Turbinenwelle erneuert und Leckagen behoben. Der Kühlkreislauf der Maschine wird von einem offenen auf einen geschlossenen Kühlkreislauf umgebaut. Zusätzlich erfolgen hier Elektromontage und Einbindung in die Leittechnik.

Der Stator und Rotor des Generators sowie dessen Kühlsystem werden auf Schäden kontrolliert, diese repariert und Anlagenteile vorbeugend erneuert. Auch der Einlaufrechen wird saniert, um den Erzeugungsverlust zu minimieren. Zu guter Letzt wird das gesamte Hydrauliksystem umfassend überprüft, im Konkreten die Pumpen und Motoren.

Das Kraftwerksteam arbeitet seit September trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen mit voller Energie an der Revision der zweiten Maschine. Damit gelingt es, dass die Anlage noch vor Weihnachten wieder ans Netz geht, damit das gesamte Kraftwerk seine volle Leistung zur zuverlässigen Stromerzeugung aus Wasserkraft für fast 300.000 Privathaushalte bereitstellen kann.

"Wir sind täglich draußen, damit drinnen alles läuft", sagt der für Revisionen in den oberösterreichischen Donaukraftwerken zuständige Betriebsingenieur Kurt Schauer. Das Donaukraftwerk Abwinden-Asten wurde im Jahr 1979 in Betrieb genommen und ist gemessen an der Leistung das kleinste Laufwasserkraftwerk an der österreichischen Donau. Die Anlage erzeugt im Durchschnitt etwa 995 GWh Strom pro Jahr.