Weihnachtsmarkt der Lebenshilfe

Keramikprodukte wie Engerl, Tontiere, Kugeln, Schalen und Sterne, aber auch Adventgestecke, Schwimmkerzen, Türschilder, Schwemmholzengerl, Glücksbringer und Tischläufer wurden in den vergangenen Monaten von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Lebenshilfe-Werkstätte St. Georgen gefertigt. Die fertigen Werkstücke werden am Freitag, 18. November, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr beim Weihnachtsmarkt in der Werkstätte St. Georgen zum Kauf angeboten.