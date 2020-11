Weihnachts-CD vom Kirchbacher Chor erhältlich

Dieser hat im Vorjahr eine eigene Weihnachts-CD aufgenommen, die heuer noch einmal aufgelegt wird. "Wir singen für unser Leben gern!", das ist es, was die rund 15 Sängerinnen des Kirchbacher Chors zusammenschweißt. Aufgetreten wird innerhalb der Gruppe in zwei verschiedenen Konstellationen: Der "große Chor" gestaltet heilige Messen und das Adventsingen; ein "kleiner Chor", bestehend aus acht Personen, singt vor allem bei Hochzeiten und Taufen. Auf der CD mit dem Titel "A b’sinnliche Stund" finden sich ruhige, besinnliche Lieder, begleitet von der Steirischen. Neben Klassikern wie "Es wird scho glei dumpa" finden sich auch Lieder mit gelesenen Texten, Instrumentalstücke und ein selbst geschriebenes Lied auf dem Tonträger. Der Reinerlös geht an einen guten Zweck. Erhältlich ist die CD bei allen Chormitgliedern oder unter Tel. 0664/4170345 (Doris Sigl).

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.