Wehrschütz redetüber mögliche Friedensszenarien

Christian Wehrschütz ist mit seiner sachlichen und profunden Berichterstattung ein gefragter Experte in vielen Nachrichtensendungen. Der "überzeugte Steirer" ist spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Krieges auf den Bildschirmen der heimischen Haushalte omnipräsent. Am 31. Jänner, 19 Uhr, kommt Christian Wehrschütz auf Einladung des Lions Clubs ins Centro Rohrbach. Das Thema seines Vortrages: "Ukraine – Russland Konflikt. Was heißt das für Europa? Mögliche Friedensszenarien?" Vorverkaufstickets zu 22 Euro (Abendkasse 27 Euro) gibt es bereits in allen Filialen der Sparkasse Mühlviertel-West, auf oeticket und bei den Lions-Mitgliedern. Lions-Präsident Stefan Hofer: "Christian Wehrschütz versteht es, schwierige Zusammenhänge und emotionale Situationen einfach und mit sehr viel Gefühl dem Fernsehpublikum näherzubringen. Wir erwarten ein sehr großes Interesse für seinen Vortrag." Einen bleibenden Namen hat sich Wehrschütz bereits vor 25 Jahren gemacht: Seit 1999 berichtet der studierte Jurist und Milizoffizier über das gesamte ehemalige Jugoslawien und Albanien aus Belgrad.

