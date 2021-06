Wegscheid: Spinne löste Einbruchsalarm im Landeskriminalamt aus

Eine Spinne habe nachts in der Außenstelle des LKA in Wegscheid (Landkreis Passau) eine Einbruchalarmanlage ausgelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Polizisten durchsuchten in der Nacht auf Samstag das Gebäude, stießen aber weder auf Täter noch auf Spuren eines Einbruchs.

Schließlich stellte sich heraus, dass eine Spinne an einer der Alarmanlagen ein Netz webte, und diese daraufhin anschlug. Die Beamten brachten das Tier nach draußen und entfernten das Netz, wie es hieß.

Lokalisierung: Wegscheid befindet sich an der Grenze zum Bezirk Rohrbach