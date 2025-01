Wegen Lkw-Bergung: B38 musste bei Sandl gesperrt werden

Die Kontrolle über sein Sattelkraftfahrzeug hat ein 28-jähriger Mühlviertler am Mittwochvormittag im Gemeindegebiet von Sandl (Bezirk Freistadt) verloren: Bei Schneematsch kam das Schwerfahrzeug von der B38 ab, beschädigte zwei Straßenleitpflöcke und rutschte in den Straßengraben. Für die Dauer der Bergungsarbeiten, die von einem Forstfahrzeug durchgeführt wurden und rund 45 Minuten in Anspruch nahmen, musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet, teilte die Polizei am Abend mit.

Pkw stürzte über Böschung

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Bild: FF Sandl

Es war nicht der einzige Verkehrsunfall am Mittwoch im Gemeindegebiet von Sandl: Gegen 17 Uhr rückten die Feuerwehren Gugu-Schönberg, Sandl, Karlstift sowie die Waldviertler Kollegen Bad Großpertholz und Langschlag unter dem Einsatzstichwort "Personenrettung Pkw" aus. Ein Pkw war nahe der Landesgrenze von der B38 abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Eine verletzte Person musste von Notarzt und Sanitätern betreut werden, hieß es seitens der FF Sandl in einer Erstmeldung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.