Wegen Corona-Engpass: Wäscherei sucht Helfer

Die Wäscherei der geschützten Werkstätte ARTEGRA in Altenfelden ist nicht nur Arbeitgeber für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch Wäschelieferantin für das Klinikum Rohrbach und für 20 Alten- und Pflegeheime. Weil zur Sicherheit die 28 geschützten Mitarbeiter zu Hause bleiben, ergibt sich eine herausfordernde Situation. "Wir haben zwar schon intern Personal umgeschichtet, aber wenn wir noch einige Wochen zu überbrücken haben, wäre es ideal, wenn wir freiwillige Unterstützung bekommen könnten", sagt Leiter Martin Hackl. Es geht dabei um einfache Arbeiten in der Wäscherei, die keine Fachkenntnisse voraussetzen. Man ist auf der Suche nach Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Natürlich wird geprüft, dass sich niemand meldet, der zum Beispiel in letzter Zeit in Risiko-Regionen war.

Gerade dieser Tage brauchen die Alten- und Pflegeheime, vor allem aber das Klinikum Rohrbach, saubere Wäsche, damit alles reibungslos läuft. Wer zu Hause ist und sich vorstellen kann, mehrere Tage pro Woche in der Wäscherei auszuhelfen, kann sich bei Susanne Berghofer melden, telefonisch unter 07282 / 86 681 - 810 oder per E-Mail: miettextil@artegra.at. "Die Pflegebedürftigen in den Heimen und die Patienten des Krankenhauses sind froh über diese Unterstützung", ist Hackl sicher.

