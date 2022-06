Wechsel in der Geschäftsführung der Raiffeisenbank Perg

Einen Wechsel in der Geschäftsführung vollzieht die Raiffeisenbank Perg: Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Karl Fröschl wird Ende Juli aus dem Vorstand ausscheiden. An seine Stelle rückt Johann Fröschl auf, der schon bisher im Vorstand der Bank tätig war. Er wird die Bank gemeinsam mit dem ebenfalls jetzt schon im Vorstand vertretenen Klaus Drabek leiten. Über den Wechsel wurden die Teilhaber der Bank bei einer Generalversammlung am Montagabend in der Turnhalle Perg informiert.

„Unsere Bank hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gut entwickelt und steht auf einem gesunden Fundament. Für mich ist das der ideale Zeitpunkt, um beruflich kürzer zu treten“, sagte Karl Fröschl am Dienstag bei einem Pressegespräch in der Bank. Ganz zurückziehen wird sich der Bankenprofi aber nicht: Er wird der Raiffeisenbank Perg sein Know-How bei Baulandprojekten als Konsulent zur Verfügung stellen. Als wirtschaftlicher Akteur in der Region mit 18 Bankstellen und einer Bilanzsumme von 1,56 Milliarden Euro werde man sich aktiv an der Stärkung der Ortskerne engagieren, kündigt Karl Fröschl an. Das gelte für die Umsetzung des fertig geplanten Geschäfts- und Wohnprojektes in der Perger Linzerstraße ebenso wie in kleineren Gemeinden, wo man ebenso an der Umsetzung innovativer Ideen für Wohnen und Nahversorgung interessiert sei.

„In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es wichtig, dass eine Bank Stabilität und Vertrauen bietet. Deshalb werde ich den von Karl Fröschl eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Klaus Drabek fortsetzen“, sagt Johann Fröschl über seine Ziele an der Spitze der Bank: „Wir konnten in den vergangenen Jahren sehr gute Ergebnisse erzielen. Diesen Vorsprung am Markt wollen wir halten und weiter ausbauen. Die Wünsche unserer Kunden erfüllen und im persönlichen Gespräch Probleme lösen - dafür wollen wir auch künftig stehen.“ Dass die Bank die Größe ihres Vorstands von drei auf zwei Personen reduzieren könne, sei durch die thematische Neuaufstellung der zweiten Führungsebene möglich geworden.