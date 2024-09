Wechsel im Rohrbacher Stadtrat: Maria Hauer folgt auf Roland Straußberger

Wechsel in der ÖVP-Riege im Rohrbach-Berger Stadtrat (Gemeinde)

ROHRBACh-BERG. Im Juli gab Roland Straußberger seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt. Er legte sein Mandat der ÖVP im Gemeinderat und damit auch im Stadtrat zurück. Nach über einem Jahrzehnt aktiver politischer Tätigkeit hat ihn seine berufliche Weiterentwicklung zu diesem Schritt bewogen. Er war von 2012 bis 2024 als Gemeinderat und ab 2015 zusätzlich als Stadtrat tätig und hat sich in dieser Zeit vor allem als Kulturstadtrat engagiert. Während seiner Amtszeit begleiteten ihn einige zentrale Projekte, die das Gemeindeleben nachhaltig prägten, wie die Fusionierung zur Stadtgemeinde Rohrbach-Berg 2015, in der er als erster Parteiobmann der ÖVP tätig war. Darüber hinaus gestaltete er den Berger Kirtag neu und war federführend bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien rund um den Bau des Hallenbades.

Mit seinem Rückzug aus der Politik wurde Maria Hauer in den Stadtrat gewählt und übernimmt das Amt als Kulturstadträtin. Sie ist bereits als Obfrau des Kulturvereins KIM im kulturellen Geschehen der Stadtgemeinde sehr aktiv. Kunst und Kultur haben in ihrem Leben schon immer eine zentrale Rolle gespielt. "Wo miteinander gesungen, getanzt, gelacht und musiziert wird, wo inspirierende Begegnungen stattfinden, gewinnt das Leben an Qualität und wird zu einer Bereicherung", äußerte sie sich voller Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. Im Gemeinderat rückt Elisabeth Bartl nach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper