Webfabrik Haslach wechselte Besitzer

Die Webfabrik in Haslach war bisher Teil der Schneider GmbH, zu der auch die Naturfabrik in Ahorn und das Möbeloutlet in Helfenberg gehören. Per 1. September wurde die Produktionsstätte mit Näherei und Weberei am Graben in Haslach verkauft, und die neuen Betreiber unter Geschäftsführer Harald Hofmann blicken motiviert in die Zukunft.

Firmenchef Rudi Schneider freut sich, dass sich für die 16 Mitarbeiterinnen am Standort wenig ändert und alle ihren Job behalten können: "Die komplette Mannschaft wurde vom neuen Inhaber übernommen und eine weitere Zusammenarbeit mit der Naturfabrik vereinbart." Für die Kunden der Naturfabrik und der Webfabrik bedeutet diese Übernahme, dass die Produktion von Textilien am Standort Haslach gesichert ist.

Auch in Zukunft wird man in beiden Firmen die beliebten Qualitätstextilien aus regionaler Produktion kaufen können.