HASLACH. Die Österreichische Naturschutzjugend (önj) Haslach sucht in der Dreiländer-Böhmerwaldregion wertvollen Lebenszeugnisse von Natur und Mensch. Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat viele Spuren in der Kulturlandschaft verwischt, und damit ist auch das Wissen um traditionelle Kulturtechniken alter Bewirtschaftungsformen verloren gegangen. Gleichzeitig sind damit zahlreiche Tier- und Pflanzenarten verschwunden. Paradox: Schöne und intakte Landschaften wie die Torf Au stehen auf der Wunschliste der Gesellschaft sehr weit oben.

Landschaft mit Geschichte

Im Natur- und Europaschutzgebiet Torf Au in der Gemeinde Ulrichsberg ist ein wertvolles Natur- und Kulturgut erhalten geblieben. Auf Schritt und Tritt erschließt sich dem Team der önj Haslach eine längst vergangene bäuerliche Welt. Damit bietet sich den ökologisch- und kulturhistorischen Spurensuchern ein reichhaltiges Betätigungsfeld. Mit dem Ankauf von bisher 22 Hektar kann die Gesamtheit der Torf Au erhalten bleiben. Diese ist ein Feuchtgebietskomplex mit Streuwiesen, unterschiedlichen Moortypen, Auwaldresten, einem reaktivierten Mühlbach, einer ebenfalls aufwändig renovierten Bauernmühle, einem mit Struktursteinen ausgestatteten Flussbett in der Großen Mühl und die 2,5 Hektar große Wässerwiese am linken Mühlufer.

Ökologische Vielfalt sichern

In Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern aus Berdetschlag und Seitelschlag soll die ökologische Vielfalt der Torf Au gesichert werden. Bisher wurden hier 400 Schmetterlingsarten, 65 Vogelarten und zahlreiche weitere Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Durch einen späteren Mähtermin wird damit deren Lebensraum erhalten.

Auf den Waldwiesen des Böhmerwaldes und in den Tallandschaften der Großen und Kleinen Mühl sind an manchen Stellen noch gut erkennbare Gräben und verlandete Teiche zu finden. 60 Prozent aller Wiesen in der Böhmerwaldregion wurden noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts als „Wässerwiesen“ bewirtschaftet. Im Wasser der Böhmerwaldbäche strömt besonders im Herbst und im Frühjahr wertvoller Flusshumus zu Tal. Diesen ungenutzt vorbeifließen zu lassen und zum richtigen Zeitpunkt in kleinen Gräben als Dünger auf die Wiesen zu leiten, hat zu einigen unterschiedlichen Wässerwiesensystemen geführt. Weil auf den Wiesen Futter für das Vieh geerntet wird, bekam das Grünland einen zunehmend höheren Stellenwert. Mehr Vieh im Stall lieferte mehr Stallmist, der wiederum als wichtiger Dünger nur für den Acker verwendet wurde. Die Bedeutung der Wiesen macht in diesem Zusammenhang folgenden Spruch verständlich: „Die Wiese ist die Mutter des Ackers!“

Tradirtionelle Wässerung

Die traditionelle Wiesenbewässerung diente nicht nur der Wasserversorgung der Wiesenpflanzen und der Düngung, sondern führte auch zur Bodenverbesserung und versorgte die Böden und Pflanzen mit Spurenelementen. Durch die Wiesenwässerung erwärmte sich der Boden im Frühjahr wesentlich früher und verlängerte damit die Wachstumsperiode. Gleichzeitig wurden mit der Bewässerung Engerlinge, Wühlmäuse und andere nicht so gern gesehene Wiesenbewohner vertrieben. Mit der historischen Wiesenbewässerung konnten bereits früh im Jahr gute Ernteerträge sicher gestellt werden.

Wässerwiesen sind Ökosysteme, die durch Menschenhand entstanden sind. Über Jahrhunderte hindurch sind zahlreiche Pflanzenarten eingewandert. Unter anderem auch die besonders wertvollen und seltenen Orchideenarten. Grand Prix der Biodiversität (Artenvielfalt) Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert und ausgezeichnet.

Sophie Stelzer, önj Haslach

Karl ZImmerhackl,

önj Haslach