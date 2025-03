Was Schallplatten, moderne Musik und die Idee zur Wohltätigkeit vereint

ROHRBACH-BERG. Wer bei einem Schallplattenclub an verstaubte Plattenregale und alte Stereoanlagen denkt, hat weit gefehlt. Deshalb ist der Schallplattenclub Rohrbach auch besser bekannt als "Deaf Rabbits". Unter diesem Label sind einige der angesagtesten DJs der Region vereint. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum Vinyl. Sie sind überzeugt, nur so die ganze Bandbreite der Klangwelt an die Ohren des Partyvolkes bringen zu können. Gespielt wird Techno, Acid, Hardhouse und Hardtrance – ganz nach der alten Schule.

So entstand auch die Idee einer Party in der Rohrbacher Disco "Lucky". "Es hatte einen besonderen Reiz für uns, in der Disco, welche in unserer Jugend eine so große Rolle gespielt hat, selbst einmal eine Party zu geben", erzählen die Rabbits. Schon zum dritten Mal luden die DJs also zum Lucky Punch, welcher von Anbeginn auch einem wohltätigen Zweck gedient hat. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges wurde etwa für Kriegsflüchtlinge gesammelt. Nun wurden die Einnahmen schon zum zweiten Mal der OÖ Tafel zur Verfügung gestellt. Lucky-Wirt Tommy Veit hat das Spendenergebnis aufgerundet, und so konnten auch heuer wieder 1200 Euro für die Tafel gesammelt werden. "Die OÖ Tafel vereint als wohltätiger Verein zahlreiche Ziele, welche auch unserem Verein sehr wichtig sind. Dies sind Lebensmittelrettung, Secondhand- und Sozialmärkte, Sozialberatung sowie äußerst günstige Mahlzeiten in Wirtshausqualität. Es ist uns eine Freude, hier einen Beitrag zu leisten", versichern die Deaf Rabbits.

Zwei Auflegereien

In den nächsten Wochen sind die Rabbits mit ihrer Vinyl-Musik zweimal in der Region zu hören. Einerseits am Schlossrausch in Götzendorf am 15. März. Dort gehören sie neben weiteren DJ-Größen seit der Premiere im Vorjahr zu den Fixstartern an den Plattendecks. Karten dafür gibt es unter ticketlotse.com/schlossrausch.

Spin City Vol. 3 in Haslach

Aller guten Dinge sind drei: Die Deaf Rabbits laden erneut zum Tanz nach Haslach an der Mühl unter dem Titel Spin City Vol. 3. Dabei wird das TUK in Haslach am 19. April ab 20 Uhr wieder in einen Techno-Tempel verwandelt, und neben der gewohnten Ladung Techno-90ies-Rave erwarten die Besucher auch audiovisuelle Leckerbissen der Sonderklasse. "Für alle, die zwischen den Dancemoves Luft holen müssen oder sich einfach entspannt unterhalten wollen, bauen wir nebenan eine Vinothek auf – der Name ist Programm: entspanntes Beisammensein mit Wein und Bier", laden die Musiker ein. Tickets gibt es an der Abendkassa.

