Was heute für ein besseres Morgen getan werden soll

Einen Abend im Zeichen der Nachhaltigkeit gestalteten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Mauthausen. Seit vielen Jahren gehören regelmäßiges Müllsammeln in der Umgebung der Schule, Recycling sowie ein sparsamer Umgang mit Büromaterial und Akkubatterien wie selbstverständlich zum Schulalltag. Ein respektvoller Umgang mit unserer Natur ist zudem fixer Bestandteil in allen Unterrichtsgegenständen.

Was in den vergangenen Monaten an Ideen für ein besseres Morgen zusammengetragen wurde, präsentierten die Jugendlichen und ihre Pädagogen in einem schul- und fächerübergreifenden Projekt, das vergangene Woche in einer zweistündigen Präsentation vorgestellt wurde. Der Bogen spannte sich vom Projekt "Nussbaum und Blumenwiese" über ein Kochbuch mit nachhaltigen Rezepten sowie übers Recycling von Mobiltelefonen bis zu Übungen für einen gesunden Rücken.

Was sie sich selbst für die Zukunft wünschten, hielten die Jugendlichen in Briefen, Projektideen und aktuellen Informationen zur Schule fest. Mit diesem "Paket der Hoffnung" wurde eine Zeitkapsel bestückt. Dieser Metallzylinder wird eingegraben und soll im Jahr 2050, pünktlich zum 80-Jahr-Jubiläum der Schule, geöffnet werden.