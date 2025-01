Was ein großer Webermarkt vom kleinen Nachbarort noch lernen kann

HASLACH/SANKT STEFAN-AFIESL. Wie wichtig Kooperationen sind, davon kann der Bürgermeister der fusionierten Gemeinde St. Stefan-Afiesl, Alfred Mayr, viel erzählen. Dass Kooperation nicht gleich Fusion bedeuten muss, weiß der amtierende Obmann des Netzwerkes "Zukunftsorte" ebenso. Im Webermarkt Haslach will man von der kleinen Nachbargemeinde lernen. Die Probleme, welchen sich die Gemeinden ob angespannter Budgets gegenübersehen, sind unabhängig von der Gemeindegröße dieselben. Gerade deshalb sind auch immer wieder die Bürger selbst gefragt, die Zukunft ihres Lebensumfeldes zu gestalten. Die Rahmenbedingungen müsse freilich die Gemeinde schaffen.

Kooperation als Chance

Die Kulturplattform Haslach und Umgebung lädt deshalb am Mittwoch, 29. Jänner, um 19 Uhr nach St. Stefan ein. Dort wird Alfred Mayr im Stefansplatzerl einen Impulsvortrag zum Thema "Netzwerk Zukunftsorte. Die Kraft von Kooperationen und die Chance des Voneinander-Lernens" halten und beim Kulturstammtisch mit allen Interessierten diskutieren.

Plattform Zukunftsorte

St. Stefan-Afiesl ist Teil der Plattform Zukunftsorte, die engagierte Gemeinden in ganz Österreich miteinander vernetzt. Die Plattform zielt darauf ab, durch Vernetzung von Vorzeigeprojekten voneinander zu lernen, gemeinsam Zukunftsstrategien zu entwickeln und durch Kooperationen mit der Kreativwirtschaft, Forschungseinrichtungen und überregionalen Interessenvertretungen die kommunale Entwicklung zu fördern. Auch Kunst- und Kulturprojekte haben in diesem Zusammenhang ihren Platz. Österreichweit sind erst 16 Gemeinden Teil der Plattform und Alfred Mayr ist aktuell ihr Obmann. In seinem kurzen Referat wird er das Konzept des Netzwerks und einige innovative exemplarische Projekte der Zukunftsorte vorstellen. Anschließend wird die konkrete Situation in St. Stefan-Afiesl besprochen und die Brücke zu möglichen Kooperationen im Bereich Kunst und Kultur in der Region geschlagen.

Kulturplattform formiert sich

Die Initiative "Kulturplattform Haslach und Umgebung" ist zurzeit dabei, verschiedene Vereine und Akteure in der Region besser miteinander zu vernetzen und das Obere Mühlviertel als Kulturregion zu stärken. Ziel dieses Leader-Projekts ist es, den Austausch der Akteure untereinander zu fördern, geschlossener nach außen aufzutreten und das Bewusstsein für die kulturellen Besonderheiten der Region zu schärfen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper