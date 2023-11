Was der neue Leiter des TZ Perg vorhat: "Beste Infrastruktur ist das Um und Auf"

Innovationen ermöglichen, Freiräume schaffen für neue Ideen und jungen Unternehmen auf dem Weg in den Markt begleiten. Diese Aufgaben erfüllt seit genau 20 Jahren das Technologiezentrum Perg. Die mehr als 3.300 m² verfügbarer Bürofläche sind konstant zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Aktuell sind es sogar 100 Prozent: Die 26 im TZ angesiedelten Firmen bieten 140 Menschen einen Arbeitsplatz. Ein Erfolg, an dem der langjährige Geschäftsführer Hannes Achleitner wesentlichen Anteil hat. Seit dem Start des TZ hat der Klamer die Geschicke des Hauses gelenkt. Im März kommenden Jahres wird er sein aktives Berufsleben beenden.

Der Übergang an der Spitze des Technologiezentrums erfolgt quasi nahtlos. Seit Oktober ist die langjährige Mitarbeiterin Bettina Mattes zur Handlungsbevollmächtigten aufgestiegen. Neu als Geschäftsführer an Bord ist Robert Haider. Wobei ihm das Haus selbst bestens vertraut ist: Der Absolvent der HTL Perg arbeitet ist nämlich beruflich schon seit 15 Jahren für die im TZ eingemietete Firma CADS tätig. "Nun ist es mir ein persönliches Anliegen, das Technologiezentrum weiter mit innovativem Geist zu leiten", sagt der in St. Georgen am Walde aufgewachsene Techniker über seine neue Aufgabe.

Haiders Ziel ist es, die Infrastruktur des Hauses am Puls der Zeit zu halten und damit attraktive und inspirierende Arbeitsplätze bereitstellen zu können: "Wir möchten Keimzelle für Ideen und Innovationen sein sowie eine Plattform für Jungunternehmen, Start-ups und KMUs." Eine Schlüsselfunktion nimmt dabei das Data-Center ein, mit dem das TZ Perg der Wirtschafft leistungsfähige sowie gut abgesicherte Rechnerleistung anbieten kann. Weitere TZ-Schwerpunkte für die kommenden Jahre sind laut Haider die Begleitung der Klimaregion Strudengau, der Aufbau der Energiegenossenschaft Perg und die Entwicklung marktfähiger Lösungen für nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum.

Die Gesellschaftsvertreter LAbg. Bgm. Toni Froschauer (Stadtgemeinde Perg) und Vorstandssprecher Johann Fröschl (Raiffeisenbank Perg) betonten bei der Vorstellung der neuen TZ-Geschäftsführung, wie wichtig es sei, Unternehmen zu fördern, indem innovative Aktivitäten koordiniert und Synergieeffekte geschaffen werden, die sich positiv auf die gesamte Wirtschaftsregion auswirken.

