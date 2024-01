Warum sich der Wildschwein-Abschuss im Bezirk Perg fast verdreifacht hat

Die Wildschweinjagd hat die Jagdreviere im Bezirk Perg in den vergangenen Wochen besonders gefordert. Nicht nur, weil der Winter traditionell die Saison für die Schwarzwildbejagung ist, sondern weil heuer eine außergewöhnlichen Situation aufgetreten ist, nachdem eine größere Anzahl an Wildschweinen aus einer privaten Gatterhaltung in Münzbach ausgebüxt sind und danach auf ihren nächtlichen Streifzügen viele landwirtschaftliche Kulturen im östlichen Teil des Bezirks in Mitleidenschaft gezogen haben.

"Diese Situation hat einmal mehr gezeigt, dass unsere Jäger sehr rasch und flexibel auf neue Herausforderungen reagieren können", sagte Bezirksjägermeister Franz Hanl beim am Samstag abgehaltenen Bezirksjägertag in der Turnhalle Perg. Diese Ausnahmesituation schlägt sich bereits in der Jagdstatistik 2023/24 mit 145 Schwarzwild-Abschüssen nieder (gegenüber 52 Stück im Jagdjahr 2022/23). Die Abschusszahlen von Rehwild, Füchsen, Hasen und Raubwild bewegten sich hingegen im langjährigen Durchschnitt. Einzig der Fasan gibt den Jagdverantwortlichen Grund zur Sorge: Hier geht der Bestand bereits seit mehreren Jahren kontinuierlich zurück.

Vorsicht bei Tierkrankheiten

Große Aufmerksamkeit ist von der Jagd derzeit im Umgang mit Tierkrankheiten gefordert, betonte Bezirkshauptmann Werner Kreisl am Samstag in seinem Redebeitrag: "Nach wie vor sind weite Teile des Machlands von der Vogelgrippe betroffen. Zudem wurde leider ein erster positiver Fall von Hasenpest bestätigt." Speziell Letzteres bedürfe einer großen Aufmerksamkeit, gilt doch diese Krankheit als eine, die auch vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Kreisl appellierte deshalb an besondere Vorsicht der Jägerschaft im Umgang mit erlegten Hasen."

Respektvoller Umgang mit der Natur

Zentrales Thema beim Jägertag war ein respektvoller Umgang jener, die in und mit der Natur leben: Grundbesitzer, Jäger, Tiere und jene, die ihre Freizeit für sportliche Aktivitäten in der Natur verbringen. Er habe den Eindruck, dass dieser Respekt zusehends abhanden komme, so Hanl im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Ich habe vollstes Verständnis für alle, die sich gerne in der Natur erholen möchten. Das ist ja auch gesund und wünschenswert. Aber es muss Grenzen geben: Nicht alles ist immer und überall möglich."

Das könnte Sie auch interessieren: Was im Wald erlaubt sein soll und was nicht

Der Bezirksjägermeister verwies in diesem Zusammenhang auf die ablehnende Haltung der Jagd zu Plänen eines bezirksweiten Mountainbike-Trails: "Wir als Jagd sehen derzeit keinen Bedarf, die Tür in Richtung Freizeitnutzung der Natur noch weiter aufzumachen, als es derzeit schon der Fall ist."

Best-Practice-Beispiel bei Forst-Jagd-Dialog

Dass der Dialog zwischen Grundbesitzern und Jagd im Bezirk Perg ausgesprochen gut gepflegt wird, bestätigten sowohl Christian Lang als neuer Bauernkammer-Bezirksobmann als auch Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner: "Wir haben im Landesjagdverband ganz bewusst den Bezirk Perg als Best-Practice-Beispiel eines gelungenen Forst-Jagd-Dialog für ganz Österreich nominiert."

Dieser Dialog sei auch bei der Ausarbeitung des in der Vorwoche beschlossenen Landesjagdgesetzes zur Anwendung gekommen. "Grundbesitzer und Jägerschaft haben in diesem Bereich die mit Abstand höchste Sachkenntnis. Daher war es gut, diese beiden Gruppen in den Mittelpunkt des Gesetzwerdungsprozesses zu stellen", sagte dazu Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner