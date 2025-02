Warum Schaukeln Kinder nicht nur glücklich, sondern auch schlau macht

Chico-Chef Georg Katzlinger übergibt den Hängesessel an die Kinder. Auch Zivildiener Felix Ornetzeder freut sich mit ihnen. (Schuster)

ROHRBACH-BERG. Mir reicht’s! Ich geh schaukeln", mag sich vielleicht auch mancher Erwachsener im stressigen Arbeitsalltag manchmal denken. Tatsächlich ist das Schaukeln eine tief verwurzelte Aktivität mit weitreichenden positiven Effekten auf die Entwicklung von Kindern. In vielen Kindergärten und auf Spielplätzen ist die Schaukel also ein fester Bestandteil des täglichen Spiels.

Bewegung und Koordination

Doch hinter diesem einfachen Vergnügen steckt weit mehr als nur Unterhaltung – es spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern. Pädagoginnen wissen um die Bedeutung des Schaukelns für die körperliche und geistige Entwicklung. "Das Schaukeln fördert nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch das Gleichgewicht, die Koordination und das räumliche Bewusstsein", erklärt die Leiterin des Kindergartens Berg, Natascha Engleder, die seit vielen Jahren mit Kindern arbeitet. "Gerade diese frühen Erfahrungen mit Bewegung tragen entscheidend dazu bei, dass Kinder ein besseres Körpergefühl entwickeln. Doch Schaukeln hat auch eine beruhigende Wirkung. Die sanfte, rhythmische Bewegung hilft vielen Kindern, sich zu entspannen und ihre Emotionen zu regulieren. Dies ist besonders in stressigen oder aufregenden Situationen von Vorteil. Für manche Kinder bietet der Hängesessel eine Auszeit, einen Moment der Ruhe und Selbstberuhigung", sagt die Leiterin. Im Kindergarten Berg wird dieser Gedanke konkret umgesetzt: Ein neuer Hängesessel wurde angeschafft, um den Kindern wieder das Angebot zur Entspannung und Bewegung zu bieten. Der Hängesessel soll nicht nur als eine beruhigende Oase dienen, sondern auch die Wahrnehmung und das Gleichgewicht der Kinder fördern. Die Hälfte der Kosten für den Hängesessel wurde von der Firma Chico aus Oepping gesponsert.

Soziale Kompetenz gefördert

Ein weiterer Vorteil: Das Schaukeln fördert soziale Kompetenzen. Wenn Kinder gemeinsam schaukeln oder im Hängesessel spielen, können sie spielerisch lernen, sich abzuwechseln, zu warten und miteinander zu kooperieren. Die Schaukel wird so zu einem Ort der Kommunikation und des Austauschs, an dem soziale Beziehungen gepflegt werden. Ob als Quelle der Entspannung oder als Übung für Körper und Geist – die Schaukel ist weit mehr als nur ein Spielgerät: "Schaukeln ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung und trägt dazu bei, dass Kinder in ihrer motorischen, emotionalen und sozialen Reifung gefördert werden."

