Warum Rohrbach älter ist als gedacht und Bürgermeister Todesurteile fällten

ROHRBACH-BERG. Ein gewisser Leo, Richter in Rohrbach, beglaubigte im Jahre des Herrn 1307 eine Urkunde. Bei den Archiv-Recherchen zum neuen Buch über die Geschichte von Rohrbach und Berg förderte diese Albert Ettmayer wieder ans Tageslicht. Damit ist belegt, dass Rohrbach nicht erst seit 1320 wie ursprünglich angenommen das Marktrecht hatte, sondern schon mindestens 13 Jahre früher. „Es ist erstaunlich, wie viel Wissen in den Archiven schlummert“, sagt der Neo-Autor, der sein Werk am 21. April beim „Bunten Abend“ im Centro präsentieren wird. Er tritt damit in die Fußstapfen von Ignaz Nößlböck, der vor 100 Jahren das letzte Büchlein über die Geschichte Rohrbachs zu Papier gebracht hat.

„Unsere Heimat im Mühlviertel. Rohrbach-Berg, eine lebendige Stadtgeschichte“, heißt das Werk, das Albert Ettmayer mit Unterstützung vieler Autoren zusammengetragen hat. Der Historiker Roman Sandgruber lieferte ebenso einen Beitrag wie etwa Gymnasial-Direktor Nikolaus Stelzer, der das Ringen zwischen Haslach und Rohrbach über die Vormachtstellung in der Region akribisch aufgearbeitet hat. Aber auch der Einfluss der vielen Herrschaften, die um die Region gerittert haben, ist gut dokumentiert. Dabei war lange nicht klar, dass Rohrbach österreichisch sein sollte. Denn die Bischöfe von Passau hatten im Oberen Mühlviertel über Jahrhunderte ein gewichtiges Wort mitzureden. Sie konkurrierten mit den österreichischen Landesfürsten und den 1282 mit dem Herzogtum Österreich belehnten Habsburgern.

Geschichte und G’schichtln

Aufgearbeitet wurde nicht nur die Geschichte von Rohrbach-Berg beziehungsweise von den Vorgängergemeinden, sondern auch viele G’schichtln von Bürgern. „Wir wollten einfach auch dokumentieren, wie das Leben früher war“, sagt Ettmayer. Heute könne man sich gar nicht mehr vorstellen, wie der Alltag für die Menschen ausgesehen hat. Damals habe es auch eine ganz andere Rechtsauffassung gegeben und vieles war regional an Gewohnheitsrechte gebunden. Dass aber in Rohrbach nicht nur die niedere Gerichtsbarkeit beheimatet war, kam ebenfalls mit den Recherchen zum Buch wieder ans Tageslicht.

Auch Todesurteile möglich

So konnte der Rohrbacher Bürgermeister zwar keine Todesurteile vollstrecken, sehr wohl aber aussprechen. Von der Tradition der Gerichtsbarkeit zeugt heute übrigens noch der Schwertarm, der am Rathaus ausgehängt ist.

Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer ist nicht nur froh, dass derartige Verantwortung heute nicht mehr auf seinen Schultern lastet, sondern auch darüber, dass die Geschichte der Gemeinde wieder in Buchform gegossen erscheint: „1923 wurde die letzte historische Aufarbeitung der Urkunden und Quellen unseres Stadtarchivs von Ignaz Nößlböck in einem Buch vorgenommen. Seither hat sich viel getan. Deshalb freue ich mich und unterstütze die Herausgabe des Stadtgeschichte-Buches.“

Bunter Abend mit Buchverkauf: „Unsere Heimat im Mühlviertel“ Freitag, 21. April, 19:30 Uhr, im „Centro“, Rohrbach-Berg.

Der Eintritt ist frei!

