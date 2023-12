Warum Mauthausens Bürgerhäuser so beeindruckend sind

Für Thomas Punkenhofer ist Mauthausen "der schönste Ort an der oberösterreichischen Donau." Als Bürgermeister der Marktgemeinde ist Punkenhofer vielleicht nicht zu hundert Prozent objektiv. Alleine steht er mit dieser Überzeugung trotzdem nicht da. Immer wieder zeigen sich Rad- und Schiffstouristen vom Erscheinungsbild des Orts positiv überrascht.

Das bestätigt auch Karl-Heinz Sigl, Obmann des Heimat- und Museumsvereins Mauthausen. Er vermittelt bei seinen beliebten Nachtwächterführungen die Geschichte des alten Donaumarktes und erhält dabei regelmäßig höchst anerkennende Rückmeldungen: "Wir sind in Mauthausen in der glücklichen Lage, unseren Gästen viele interessante historische Plätze zeigen zu können." Bei seinen Rundgängen hat es sich Sigl zur Gewohnheit gemacht, für den Ort prägende Ereignisse vor jenen Häusern zu vermitteln, die dazu in einem direkten Bezug stehen: "Wenn das Äußere zum historischen Kontext passend wahrgenommen werden kann, ist das natürlich optimal."

Das weiße Gold

Vor allem die Fassaden der alten Bürgerhäuser entlang des Leopold-Heindl-Kais prägen das historische Ortsbild. Hier lebten jene Familien, die es im Salzhandel zu Wohlstand gebracht haben: Bis in das 19. Jahrhundert wurden täglich Tonnen von Salz von den Transportschiffen, die über die Traun in Mauthausen ankamen, in Mauthausen entladen und auf Pferdefuhrwerke verladen. So transportierten täglich bis zu zehn Vierspänner rund 60 Tonnen Salz nach Südböhmen. Ab 1830 verlor der Salzhandel über Mauthausen durch die Pferdeeisenbahn an Bedeutung: Linz wurde fortan zum bedeutendsten Umschlagplatz für den Salztransport in Richtung Norden. Auf den Salzhandel in Mauthausen verweisen noch heute einige Mauthausener Gebäude, vom Salzturm über das K.&.K.-Salzamt bis zum Salzmagazin im heutigen Einkaufszentrum Donaupark.

Damit dieses Erbe entsprechend gepflegt wird, hat der Tourismusverein Mauthausen zwei Hausbesitzer für die vorbildliche Renovierung ihrer Immobilien ausgezeichnet. Als Wertschätzung ihrer Verdienste um den touristischen Donaumarkt erhielten Franz Wahl und Herbert Brixner Ehrenurkunden. "Wir überlegen uns diese Ehrenurkunden sehr genau, um eine inflationäre Entwicklung zu verhindern", sagt Gottfried Kraft von Mauthausen Tourismus. In beiden Fällen sei die Renovierung aber besonders gut gelungen und trage zur Aufwertung des Ortsbildes von Mauthausen bei.

