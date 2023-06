Warum man in Aigen-Schlägl "so richtig stolz" ist

"Begeistert" sei Klampfer gewesen, sagte Gruber. Die Volksschule hatte die Gäste – den Bildungsdirektor, sein Team und die Bürgermeisterin von Aigen-Schlägl Elisabeth Höfler – musikalisch empfangen. Einstudiert wurde die Aufführung im Freigegenstand "Kultur am Freitag". Die Mittelschule präsentierte ihre Schwerpunkte im MINT-Bereich. In dieser Disziplin wird die Schule noch diesen Monat von Bildungsminister Martin Polaschek (VP) in Wien mit dem MINT-Siegel geehrt. Wenn Klampfer das nächste Mal Aigen-Schlägl besucht, wird er die Schule ganz anders erleben, denn mit Herbst werden Mittel- und Volksschule zusammengelegt.

