Warum Königswiesen kurzzeitig "umbenannt" wurde

Aus Königswiesen im Bezirk Freistadt wurde so kurzzeitig "Königinswiesen" – eine kreative Hommage an den Weltfrauentag am 8. März. Wer hinter der Aktion steckt, war vorerst nicht klar. Ein Foto, das ein aufmerksamer Leser den OÖN zukommen ließ, zeigt das Transparent auf der Ortstafel, das am Dienstag die Blicke der Autofahrer und Passanten auf sich zog. Lange war es allerdings nicht zu sehen: Die Polizei entfernte das Plakat, da das Abdecken von Verkehrszeichen gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt.