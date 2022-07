In ganz Oberösterreich beginnen am Freitag die Ferien. In ganz Oberösterreich? Nein, denn in St. Peter am Wimberg war der letzte offizielle Schultag des Schuljahres 2021/22 schon am Donnerstag. Einzig die Zeugnisse haben die Kinder noch nicht bekommen, diese werden ihnen Anfang kommender Woche per Post zugestellt.