Warum ein verschobenes Spendenprojekt jetzt gleich doppelt hilft

Waren im Wert von knapp 2500 Euro brachten die Grünen des Bezirks Urfahr-Umgebund in den Rotkreuz-Markt nach Gallneukirchen.

Kurz vor Weihnachten entstand in einigen Grünen Gemeindegruppen des Bezirks Urfahr-Umgebung die Idee, Bio-Lebensmittel für die beiden Sozialmärkte des Roten Kreuzes zu spenden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Lager der beiden Rotkreuzmärkte jedoch gut gefüllt. Weil es außerhalb der klassischen „Spendenzeit“ wesentlich schwieriger ist, den Kundinnen und Kunden ein gutes Warenangebot zu bieten, wurde das Spendenprojekt auf Februar verschoben.

Deshalb fuhr am vergangenen Freitag ein großer Lieferwagen vor dem Rotkreuzmarkt in Gallneukirchen vor. Er war befüllt mit Bio-Lebensmitteln im Wert von 2.450 Euro. Dieser Betrag kam von sieben Grünen Gemeindegruppen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, die dafür auf ihre Gemeinde-Sitzungsgelder verzichteten. Marktleiterin-Stellvertreterin Marianne Dauerböck nahm die Warenspende in Empfang. „Besonders Speiseöl, glattes Mehl, Zucker, Kaffee und Küchenrollen werden immer benötigt“, freute sich Dauerböck über die Lieferung.

Ein wesentlicher Teil der Waren kam von Biobetrieben aus der Region: Honig vom Bio-Imker Josef Brückl aus Alberndorf, Nudeln und Mehl von Gerhard Dober aus Altenberg, Raps- und Sonnenblumenöl von Josef Penkner jun. aus Engerwitzdorf und 100 kg Kartoffeln von Meik und Regina Ratzenböck aus Zwettl/Rodl. Andere Biolebensmittel, aber auch Küchenrollen und Hygieneartikel wurden ebenfalls regional beim Unimarkt Deisinger in Gallneukirchen eingekauft, der sich zusätzlich noch mit einer Warenspende beteiligte.

Versteckte Armut lindern

„Wir möchten mit unserer Hilfe darauf aufmerksam machen, dass es auch in unserem Bezirk immer mehr Menschen gibt, die ohne die Angebote aus den Rotkreuzmärkten hungern müssten“, macht Bezirkssprecher Rainer Lenzenweger auf die versteckte Armut aufmerksam. Laut Marianne Dauerböck sind vor allem ältere Frauen, alleinerziehende Mütter und Geflüchtete auf den Rotkreuzmarkt in Gallneukirchen angewiesen. Sie ersucht daher um weitere Unterstützung: „Eier, Obst und Gemüse haben wir derzeit häufig zu wenig. Auch Privatpersonen können Lebensmittelspenden bei unseren Warensammeltagen vor den Supermärkten oder direkt hier im Markt abgeben.“

Einkaufen dürfen im Rotkreuzmarkt Menschen mit einem Einkommen bis 1.300 Euro. Für Zwei- Personen-Haushalte liegt die Einkommensgrenze bei 1.700 Euro. Die Einkaufsberechtigung kann bei einer der fünf Sozialberatungsstellen im Bezirk beantragt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper