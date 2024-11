Warum ein Kuss unter Misteln keine gute Idee ist

"Meine schönsten Kindheitserinnerungen an Weihnachten sind die Geschichten, die uns Papa an den Winterabenden vorgelesen hat. Ich musste daher unbedingt neue Weihnachts- und Adventgeschichten schreiben. Natürlich verarbeitete ich damit auch persönliche Erlebnisse und Gefühle oder reflektierte sie in fiktiven Geschichten", sagt der Linzer Autor mit Mühlviertler Wurzeln Pepi Tichler.

"Kein Kuss unterm Mistelzweig" ist seit November im Buchhandel erhältlich und ist eine Reise durch die Emotionen im Advent: "Kein Kuss unterm Mistelzweig" erzählt von Freude, Sehnsucht und Erwartungen. Man lernt den Feuerwehrmann kennen, der eigentlich ein "harter Hund" ist, aber am Heiligen Abend ein wenig weinen muss. Und das Christkind, das einen Hukmukfuk macht, weil es sich nach Veränderung sehnt. Und den Buben, der gerade erst Englisch lernt und genau weiß, dass "Angels" Engel heißt. Man erfährt, warum Gutscheine als Weihnachtsgeschenk nicht allzu gut versteckt werden sollten, und warum die Schwester keinesfalls unterm Mistelzweig geküsst werden darf. Zweimal liest Pepi Tichler vor Weihnachten noch aus seinem Werk: am 29. November um 18 Uhr in der Gartenanlage Neubauzeile in Linz und am 3. Dezember um 15 Uhr in der Pfarre St. Quirinus in der Kleinmünchen-Kirche. Das Buch ist unter der ISBN 978-3-903385-26-9 im gut sortierten Buchhandel zu haben.

