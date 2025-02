Warum Bier auf Wein doch eine gute Idee ist

SCHLÄGL/LINZ. Schenkt man dem Volksmund Glauben, solle man es vermeiden, Bier auf Wein zu konsumieren. Wird beides in genussvollem Maße getrunken, spreche jedoch nichts dagegen, eine gepflegte Weinverkostung mit einem Seiterl Bier abzurunden. Darin sind sich Pepi Lehner, Organisator der "Wein & Genuss", und Braumeister Reinhard Bayer von der Stiftsbrauerei Schlägl einig. Deshalb ist das Bier aus dem Oberen Mühlviertel seit Jahren fixer Bestandteil der größten Weinmesse des Landes.

"Bier und Wein sind beides wunderbare Genussmittel", weiß Bayer. Beide Produkte seien allerdings nur so gut wie die wertvollen Rohstoffe, die verarbeitet werden – Regionalität spielt nicht nur im Weinbau, sondern auch beim Bierbrauen eine wichtige Rolle. Was die Sensorik und die Glaskultur betrifft, hinkte zwar in der Vergangenheit das Bier dem Wein etwas hinterher, heutzutage begegnen sich Bier- und Weinkenner aber auf Augenhöhe. "Wir waren von Anfang an überzeugt, dass ein gutes Bier zur ,Wein & Genuss‘ einfach dazugehört, und freuen uns über die langjährige Partnerschaft", sagte Organisator Pepi Lehner anlässlich eines Besuchs im neuen Sudhaus der Stiftsbrauerei.

Neue Brauerei in Betrieb

Nach 50 Jahren treuen Dienstes waren die Tage für das alte Sudhaus in Schlägl gezählt. Mit einer Investition von vier Millionen Euro brachte sich die Stiftsbrauerei auf den neuesten Stand der Technik und Nachhaltigkeit. Die Investition ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Brauerei und zu ihrer Unabhängigkeit, die seit Jahren auch inmitten großer Veränderungen der Bierindustrie konsequent bewahrt wird. Mit einer Kapazität von rund 60 Hektolitern pro Sud und modernster Technik ermöglicht das neue Sudhaus flexiblere und effizientere Brauprozesse, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Nachhaltiges Brauen

Nachhaltigkeit stand bei diesem Projekt im Vordergrund: Der Einbau in den historischen Getreidespeicher ermöglichte eine einzigartige Symbiose aus Geschichte und Innovation, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Kleinere Sudgefäße und ein ausgeklügeltes Wärmerückgewinnungssystem senken den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent. Jeder Sud im neuen Sudhaus wird mit den gleichen hochwertigen Zutaten und bewährten Rezepturen, die die Stiftsbrauerei Schlägl auszeichnen, hergestellt. Die Braumeister Reinhard Bayer und Karin Thaller wissen um diesen Schatz: "Das Wasser aus dem Böhmerwald, das österreichische Gerstenmalz und der Hopfen aus dem Mühlviertel bleiben unverändert die Grundlage der Biere, die nun in einem nachhaltigen und modernen Produktionsprozess entstehen."

Das Bier von der Stiftsbrauerei Schlägl gibt’s auch bei der "Wein & Genuss" in Linz am 14. und 15. Februar. Tickets gibt es unter www.weingenusslinz.at, für OÖNcard-Inhaber sogar vergünstigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper