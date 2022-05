Wartungsarbeiten haben Teilsperren der S10 zur Folge

In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch ist deshalb die Richtungsfahrbahn Linz gesperrt, auf Donnerstag und Freitag folgt die Richtungsfahrbahn Prag. Der gesamte Verkehr jeweils einer Richtungsfahrbahn wird zwischen den Anschlussstellen Freistadt Süd und Nord immer von 20 bis 5 Uhr auf die B125 und durch das Stadtgebiet von Freistadt abgeleitet.

In der Woche darauf wird in den Nächten von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen im Tunnel Neumarkt die Richtungsfahrbahn Prag, in der Nacht auf Freitag (10. Juni) die Richtungsfahrbahn Linz gesperrt. Auch hier wird der Verkehr jeweils zwischen 20 und 5 Uhr durch Neumarkt abgeleitet.