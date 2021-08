Wartezeiten im Tierpark überbrücken

Es gibt es wohl nichts Langweiligeres, als zu warten. Das dachten sich auch die Spezialisten für Kinder- und Jugend-Rehatechnik von Orthotechnik M4 in Walding. Deshalb gibt es nun ein besonderes Angebot: Anstatt zu warten, geht’s künftig für die Familien ab in den Tiergarten. Während sich die Experten um Reparaturen oder Anpassungen kümmern, kann die Wartezeit kostenlos im Tiergarten Walding verbracht werden. "Dass Tiere eine besondere Bedeutung für Kinder haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Sie wirken beruhigend – und beim Streicheln von Ziegen, Eseln und Co hebt sich bei Jung und Alt schnell die Stimmung", freut sich Geschäftsführer Alexander Kreinecker über die "tierische" Kooperation mit dem Tiergarten Walding, die ab sofort kostenlose Eintrittstickets für Familien vorsieht.

200 Tiere zu sehen

Das weiß auch Angela Mair, Direktorin im Tiergarten Walding: "Unser Tiergarten beherbergt rund 200 heimische und exotische Tiere und ist daher ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Wir freuen uns, dass die Familien künftig ihre Wartezeiten bei uns verbringen können." Ein neues "Teammitglied" der Firma Orthotechnik kann man im Tiergarten auch kennenlernen: Seit August ist die Firma Tierpate des Gibbonaffen "Chiwie".