Wartberger Firma zieht die Fäden bei Warentransporten für die ganze Welt

Internationale Lieferketten verlaufen größtenteils von Asien nach Europa oder nach Nordamerika. Mit dem Ziel, diese Transporte für ihre Kunden flexibel, rasch und in hoher Qualität abzuwickeln, ist vor fünf Jahren die "Bonvu International Freight GmbH" mit Sitz im Innovationsplatz in Wartberg ob der Aist angetreten. Die Organisation von Containertransporten per Schiff, Luftfrachtservice sowie Landtransporten auf der Straße oder auf der Schiene gehören zum täglichen Geschäft.

Am Beginn von Bonvu stand das Kunden-Feedback, dass große Speditionsunternehmen mitunter nicht in der Lage sind, Aufträge flexibel abzuarbeiten. "Was nicht in bestehende Systemverkehre passt, wird nicht nach Kundenwunsch erledigt" sagt Wilhelm Haghofer, Gründer und Managing Partner von Bonvu. "Unser Ziel war von Anfang an, die Kunden durch exzellenten Service zu begeistern."

Genau das gelang dem Gründer-Team um Wilhelm und Franz Haghofer sowie den leider bereits verstorbenen Klaus Ruhmer: Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich haben das Unternehmen in seinen ersten fünf Jahren begleitet. Ein Kunde der ersten Stunde importiert beispielsweise Aufstell-Swimmingpools aus Asien. Mittlerweile hat sich die Zahl der Kunden auf etwa 100 erheblich vergrößert. Für sie organisiert Bonvu von Wartberg aus die Transporte ganzer Container oder von Container-Teilladungen.

Wichtigster Geschäftszweig sind nach wie vor Waren-Importe aus Asien: Bonvu organisiert jährlich den Transport von 2000 bis 3000 Containern sowie von 5000 bis 6000 Kubikmeter Seefracht aus China, Korea und Südostasien. Dazu kommt ein steigendes Volumen, das per Bahn importiert wird. Die Mühlviertler Logistiker bringen ihr Fachwissen bei der Auswahl der Transport-Partner oder der Abwicklung der Zollformalitäten ein. Das gelingt durch ein leistungsstarkes Netzwerk an Partnern in allen wichtigen Märkten sowie einer engen Zusammenarbeit mit Reedereien, Airlines, Zolldienstleistern sowie verlässlichen Speditionsunternehmen.

Für den Diskonthandel organisiert Bonvu die komplette Logistik bis zur Verteilung in die Filialen. Diese komplexen Lieferketten zu managen, sei eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, sagt Wilhelm Haghofer: "Da kann viel schiefgehen." Der erfahrene Spediteur hat in seiner 35–jährigen Berufslaufbahn schon einiges erlebt und kann auf viel Erfahrung in diesem Segment aufbauen.

Wie generell für die österreichische Wirtschaft war das Jahr 2024 auch für einige der Bonvu-Kunden eine Herausforderung. Jedoch habe man auch diese Situation gut gemeistert. Mehr noch: Für das kommende Wirtschaftsjahr wird wieder ein starkes Wachstum prognostiziert. Als einen der Gründe dafür nennt Operations-Manager Martin Hintner das umfassende Kundenservice: "Unsere Kunden haben von der Angebotslegung bis zur finalen Abrechnung ein und denselben Ansprechpartner."

