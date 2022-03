Wartberg und die Zukunft

Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit, Nahversorgung, Freizeitangebote oder die Umstellung auf nachhaltige Energieträger – all das und noch einiges mehr ist Thema des von den Grünen Wartberg initiierten Zukunftsprozesses "Wartberg 2030 – Zukunft gestalten, jetzt!". Nach einem Auftakt-Workshop im November sollen die damals entwickelten Ideen bei einem Folgetermin am 31. März (18.30 Uhr) im Veranstaltungszentrum weiter konkretisiert werden. Das Treffen richtet sich an alle Wartbergerinnen und Wartberger, die sich Gedanken über die Zukunft machen.