Wanderweg "Von den Färberinnen zu den Rittern" fertiggestellt

BEZIRK FREISTADT. Über eine neu gestaltete Themen-Wanderung verfügt seit Kurzem der Süden des Bezirkes Freistadt. Der Weg "Von den Färberinnen zu den Rittern" verbindet zwei kulturgeschichtlich spannende Schauplätze: das Färbermuseum in der Gemeinde Gutau und das Oberösterreichische Burgenmuseum Reichenstein in der Gemeinde Tragwein. Unterwegs geben zwölf große Informationstafeln Auskunft über Handwerke wie das Pechölbrennen und das Scheiterschwemmen, den Räuberhauptmann Kopetzky, den Ritter Haym, Flussperlmuscheln und Buchenwald sowie Sehenswürdigkeiten. Dazu gibt es einen traumhaften Rundblick bis in die Alpen.

Den Weg kann man entweder in Gutau oder in Reichenstein beginnen. Von einem Ort zum anderen sind die 9,4 Kilometer in etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit gut zu schaffen. Auch als Rundweg mit 19 Kilometern lässt er sich an einem Tag durchaus gut bewältigen. Da beim Rundweg die beiden Museen jeweils auf der Hälfte der Strecke liegen, sind auch Rastpausen in Reichenstein oder in Gutau sehr zu empfehlen.

Auf den Informationstafeln sind Rätselfragen aus der Welt der Färberinnen und Ritter zu finden. Wer sich bei der Lösung nicht sicher ist, bekommt die Antworten in den Museen. Hinter dem Projekt stehen die beiden Museen sowie die Gemeinden Gutau und Tragwein. Ermöglicht wurde das Projekt mit Unterstützung der Leader-Region Mühlviertler Kernland.