Wanderung als Alternative zur Rallye

Skulpturenweg entlang der kontinentalen Wasserscheide in WIndhaag.

Am Sonntagnachmittag wird in Windhaag die Schlussetappe der diesjährigen Jännerrallye gefahren. Das Motorsportereignis wird tausende Besucher anlocken, findet in der Gemeinde selbst aber nicht nur Unterstützer.

Nicht von Ungefähr organisiert Alfred Klepatsch ab 13 Uhr und damit unmittelbar vor dem Start der Rallye-Sonderprüfung eine Skulpturenwanderung durch das Gemeindegebiet. Treffpunkt ist beim Windhaager Marktplatz. Ziele sind vor allem die von Gerhard Eilmsteiner geschaffenen Skulpturen im öffentlichen Raum. Den Teilnehmern an der Wanderung wird Klepatsch die Entstehungsgeschichte sowie Interpretationen zum Inhalt der Skulpturen näher bringen und lädt auch zu Diskussionen darüber ein. "Gerhard Eilmsteiner hat durch viele Gespräche und Diskussionen über Kunst, seine Objekte sowie über Gesellschaft und Politik mein Denken und Handeln stark geprägt und meinen Horizont erweitert", sagt Klepatsch über Skulpturen wie den Übermorgen-Stein, das Denkmal für Waldbewohner oder die minutengenaue Sonnenuhr.

Diese Wanderung verstehe sich als Alternativangebot an all jene, die Events wie der Jännerrallye kritisch gegenüber stehen, weil sie darin einen Widerspruch zu laufend formulierten Zielen und Schlagwörtern wie Klimaschutz, Energieunabhängigkeit, Schöpfungsverantwortung und Enkeltauglichkeit sehen, so Klepatsch. "Unsere großen Probleme wie Klimaerwärmung oder Energieabhängigkeit werden wir nicht lösen, wenn wir die vielen Themenfelder isoliert betrachten und beleuchten. Heute Rallye und Vollgas, morgen Klimaschutz."

Nach dem Ende der Wanderung um etwa 15 Uhr besteht eine Möglichkeit zur Einkehr in das Gasthaus Rudelstorfer.

