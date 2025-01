Wanderung als Alternative zum PS-Spektakel

Mit einer geführten Skulpturenwanderung stellt Alfred Klepatsch wie schon in den vergangenen Jahren ein Alternativangebot zur Jännerrallye auf die Beine. Die zweistündige Wanderung beginnt am Sonntag um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Windhaag und führt unter anderem zum Übermorgen-Stein, zum Wetter-Shuttle sowie zu den Skulpturen "Fluchtversuch 1" und "Fluchtversuch 2". Im Gespräch soll über Klimawandel und Energieabhängigkeit auf der einen und großen Motorsport-Events sowie deren Vorbildwirkung auf das Verhalten im Straßenverkehr auf der anderen Seite diskutiert werden: "Unsere großen Probleme werden wir nicht lösen, wenn wir die vielen Themenfelder isoliert voneinander betrachten." Seine Sicht der Dinge hat Klepatsch gemeinsam mit dem Karikaturisten Rupert Hörbst in einem Flugblatt mit satirischen Denkanstößen zusammengefasst.

