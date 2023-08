Wandern von der Kunsthalle zum gar wunderlichen Zöhrerhaus

In der Kunsthalle Mühlviertel ist eine Sommerausstellung mit neuen Werken von Angela Berger zu sehen. Von diesem Kulturstandort in Aigen-Schlägl aus gibt es einen idyllischen Wanderweg zum Zöhrerhaus in Unterneudorf. Von der Kunsthalle geht man in Richtung Stift Schlägl, an der Brauerei vorbei bis zur Allee vor der Bahnstation. Nun rechts die Allee entlang, nach dem Bahngleis biegt man links ab. Der beschauliche Schlägler Rundweg führt nun an den Teichen vorbei bis zur Erdpyramide, dann rechts bis zu dem Schild "Großer Mühltalweg". Da biegt man nach links ab, überquert eine kleine Steinbrücke und hält sich am Wanderweg links, bis man den Waldrand erreicht. Dem Güterweg links folgen, der an einem einzelnen Haus vorbeiführt, ein paar Gehminuten weiter auf der rechten Seite sieht man schon die bunten Skulpturen rund um das Zöhrerhaus leuchten. Die Wanderung bietet an prachtvollen Baumnaturdenkmälern vorbei und zwischen den Schlägler Fischteichen einen herrlichen Naturgenuss.

In etwa 40 Gehminuten erreicht man das Zöhrerhaus in Unterneudorf 10. Sowohl die Kunsthalle als auch das Zöhrerhaus sind nach telefonischer Vereinbarung zu besichtigen. Es kann auch eine geführte Wanderung vereinbart werden (Angela Berger 0664/1702964). Das Zöhrerhaus selbst ist eine wunderliche Welt. Schon wenn man sich dem Haus nähert, sieht man die bunten überlebensgroßen Figuren aus Eisen.

Beeindruckend präsentiert sich die Südfassade des Hauses mit gebrannten Keramikkacheln. Im Inneren des Hauses taucht man vom Erdgeschoß bis zum oberen Stockwerk in die künstlerische Phantasiewelt des Künstlers Wolfgang Zöhrer ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper